Galaxy S8 Plus, S Pen ile gelebilir!

Samsung'un Galaxy Note serisinde kullanmış olduğu S Pen kalemi, Note kullanıcılarına başta iş hayatı olmak üzere günlük yaşamda da büyük kolaylıklar sağlıyordu. Bugün gelen bilgilere göre ise S Pen artık sadece Note serisine özel olmayacak.

Samsung, Çin'den gelen yeni rapora göre; Galaxy S8 Plus'ın prototiplerinden birine S Pen'i entegre etmiş. Galaxy S8 Plus'ın 6 inçlik bir ekran ile gelme ihtimali olduğundan S Pen'in bu modelde yer alma ihtimali de artıyor. Galaxy Note 7'deki S Pen özelliklerinin tamamına sahip olması beklenen Galaxy S8 Plus S Pen'i, S serisinin ilerleyen yıllardaki gidişatını kökten değiştirebilir.

Şimdilik raporda S Pen'in sadece Galaxy S8'in Plus yani 6.0 inç ekran boyutuna sahip olan modelinde olacağı yer alıyor. Ancak firmalar yeni cihazlarını tanıtmadan önce bildiğiniz gibi birçok prototip deniyor ve bunlardan en uygun olanı seçilip pazara sunuluyor. Bu söylenti gerçek olsa bile Galaxy S8 Plus'ın nihai sürümünde S Pen'e yer verilmeyebilir.