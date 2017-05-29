Galaxy S8 satışları Galaxy S7'yi solladı!

Samsung, geçtiğimiz ay yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini satışa sunmuştu. Galaxy S8 için rekor ön sipariş alan Samsung'un, konu satışlara geldiğinde de bugünlerde yüzü gülüyor. Açıklanan rakamlara göre, Galaxy S8 satışaları Galaxy S7 satışlarını neredeyse ikiye katlamış durumda.

Galaxy S6 ve Galaxy S7 piyasaya sunulduktan sonra 10 milyon barajını piyasaya çıkışlarından sırası ile 75 ve 74 gün sonra aşmayı başarmıştı. Galaxy S8 ise Kore'de ilk iki günde 550.000'den fazla ön sipariş aldı. Galaxy S8'in ön siparişlerinin toplamı ise 1 milyonu geçti. Bu sayede Galaxy S8, Kore'deki telefon pazarında %60'lık bir orana sahip oldu.

Analistler Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın yıl sonunda 50.4 milyon satış rakamına ulaşmasını bekliyor. Eğer Galaxy S8 satışları beklenildiği gibi giderse; şirket tarihinin en fazla satan telefonu Galaxy S8 olacak.

Ancak sunduğu özellikler ile Android pazarında rakipsiz olan Galaxy S8'in satışlarının Ekim ayında yeni iPhone modellerinin satışa sunulmasından sonra bir nebze düşeceği tahmin ediliyor.