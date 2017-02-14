Galaxy S8 için gerçeğe en yakın konsept çizimleri!

MWC 2017 etkinliğini pas geçerek, etkinlikte sadece Galaxy S8 için 1 dakikalık video yayınlayacak olan Samsung, yeni amiral gemisi modeli için herkesi heyecanlandırmaya devam ediyor. Galaxy S8'in tanıtım sürecinde, diğer cihazlarda da olduğu gibi bir takım sızıntılar yaşandı. Bu sızıntılar ilk donanım bölümü ile başladı daha sonra cihazın tasarımına yönelik oldu.

Tasarımcılar da, cihazın tasarımının sızmasından sonra kolları sıvadı ve Galaxy S8 için konsept çizimleri hazırlamaya başladı. DesignWoOS isimli tasarımcı bugün karşımıza gerçeğe en yakın Galaxy S8 çizimleri ile çıktı. DesignWoOS'un çizmiş olduğu tasarımlarda Galaxy S8'in kırmızı, mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip olması dikkat çekiyor.

Ekran/Kasa oranı için ana ekran tuşundan feragat edilecek olan Galaxy S8 modelinde, parmak izinin cihazın arka bölümüne konumlandırılacağı söyleniyordu. DesignWoOS'un hazırladığı tasarımların da bu sızıntılar doğrultusunda olması, gerçeğe en yakın Galaxy S8 çizimini görmemezi sağladı.