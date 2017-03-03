Galaxy S8'in üretimi başladı

Kore'nin Naver sitesindeki bir rapora göre Samsung, Vietnam'daki üretim fabrikasındaki Galaxy S8'in seri üretimine başlamış ve "bir sonraki büyük şeyin" 10 milyonun üzerinde birim satmayı bekliyor. Samsung'un Galaxy S8’in iki modelini başlatması bekleniyor. Bunlar Galaxy S8 ve S8 Plus olarak adlandırılacak ve hem ekran boyutları hem de pil kapasitesi farklı ama kavisli ekran tasarımı aynı olacak.

Samsung, piyasaların çoğunda aynı anda cihaz satmaya hazırlanarak gerçek anlamda global bir Galaxy S8 lansmanı için hazırlanıyor. Bu rapor, Samsung'un Mart ayında 4.7 milyon Galaxy S8 serisi telefon ve Nisan ayında 7.8 milyon telefon üreteceğini söylüyor. Bu rakama göre Samsung, 29 Mart tanıtım etkinliğinden kısa bir süre sonra satışa çıkacak olan Galaxy S8'in ilk ayına toplam 12.5 milyon adet hazırlıyor.

Galaxy S8 ileGalax S8 Plus’ın oranı hakkında bir ayrıntı bulunmuyor. Yukarıdaki rakamlar, resmi rakamlardan ziyade Koreli medya raporlarından elde edilen bir tahmindir, bu nedenle bir kesinlik teşkil etmiyor.

Galaxy S8'in 5.8 inçlik bir ekrana sahip olması beklenirken, 2: 1 en boy oranıyla daha uzun, daha dar bir ekrana sahip olduğu ve telefonun kabaca Galaxy S7'nin boyutuna sahip olacağı söyleniyor. Bu nedenle tek bir el ile rahatça kullanılabilecektir. Öte yandan S8 Plus'ın daha büyük bir ekrana sahip olması, ancak S7 Edge ile aynı boyutta kalması bekleniyor.

Sonraki sayfalarda son sızdırılan Galaxy S8 görsellerini inceleyebilirsiniz.