Galaxy S8 ve Galaxy S7 Edge kamera karşılaştırması

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Note 7 patlama sorunlarından sonra 2017 model amiral gemileri için oldukça itinalı davrandı ve oldukça iyi şeyler yaptı. Galaxy S8 ve Galaxy S8+ 2017’nin en iyi özelliklere sahip amiral gemisi modelleri diyebiliriz.

Telefonların kalitesi önceki modellerle karşılaştırılarak daha iyi anlaşabiliyor. Bunlardan biri de kamera özelliği. Sizlere bu haberimizde, Galaxy S8 ile Galay S8 Edge’in kamera karşılaştırmasını sunacağız.

Galaxy S8’de 12 Megapiksel çözünürlüğünde dual pixel arka kamera yer alıyor. Bu kameranın diyafram aralığı ise f/1.7 olarak belirlenmiş durumda. 4K çözünürlüğünde HDR video çekebilen cihaz, 1.4 μm piksel büyüklüğü ile dikkat çekiyor. OIS ve otomatik odaklama özelliği ile donatılan Galaxy s8’in kamerası, yüz tanıtma, gülümseme algılama, ses ile kontrol ve zamanlayıcı gibi ekstra opsiyonalar sunuyor. Cihazın ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde.

Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge’in üzerinde düşük ışıkta dahi daha aydınlık ve net kareler sağlayan, bir akıllı telefonda ilk kez yer alan 12 megapiksel Çift Piksel (Dual Pixel) kamera bulunuyor. Daha geniş diyafram açıklığı ile aydınlık lens sunan devrimsel Çift Piksel teknolojisi ve daha büyük pikseller sayesinde kamerada, düşük ışık koşullarında bile çok daha hızlı perde (shutter) sürati ve çok daha isabetli otomatik odaklanma (autofocus) özelliği yer alıyor. Kamera modu Motion Panorama, geleneksel panoramik fotoğraflara hareket katıyor, kullanıcılara sürükleyici bir görsel deneyim sunuyor. Galaxy S7 Edge 5 megapiksel ön kameraya sahip.

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