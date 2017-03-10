Galaxy S8 ve Galaxy S8+, Galaxy Note 7 ile yanyana

Çinli blog Weibo üzerinden yayınlanan yeni bir görsel, Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note 7’yi bir arada gösteriyor. Aşağıdaki görselde de göreceğiniz gibi Galaxy Note 7, Galaxy S8’den daha büyük ancak, Galaxy S8+’dan biraz daha kısa. Galaxy Note 7 ve iki yaklaşmakta olan Galaxy S modeli arasında üst ve alt çerçevelerin boyutlarında büyük bir fark görebilirsiniz.

Aşağıda göreceğiniz görüntü, tanıtımı yaklaşan Galaxy S8 ailesinin bir portresi değil. Bildiğiniz gibi görüntünün ortasında yer alan Galaxy Note 7, patlama sorunları nedeniyle piyasadan ve üretimden kaldırıldı.

Son gelen bilgilere göre, Galaxy S8'in fiyatı 799 €, daha büyük ekrana sahip olan Galaxy S8+'ın fiyatı ise 899 € olacak. Görünüşe göre, Galaxy S8 serisi Galaxy S7'den daha pahalı bir fiyat ile gelecek.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+'nın beklenen özellikleri:

* Galaxy S8 - 5.8-inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

* Galaxy S8+ - 6.2 inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

* Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 GPU / Sekiz çekirdekli, Mali-G71 MP20 GPU'lu Exynos 9 Serisi 8895 işlemcili

* 4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza

* Android 7.0 (Nougat)

* Çift SIM

* LED flaş, f/1,7 diyafram ile 12MP Çift Piksel arka kamera

* f/1,7 diyafram 8MP ön kamera

* 3.5 mm kulaklık girişi

* Nabız ölçer, parmak izi sensörü, iris tarayıcı, barometre

* IP68 derece su ve toz direnci

* 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GLONASS, USB 2.0, NFC ile GPS

* Galaxy S8 Hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj özelliği ile 3000mAh pil

* Galaxy S8+ - Hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj ile 3500mAh pil