Galaxy S8 ve Galaxy S8+, HTC U 11'e karşı!

Değişik yapı ve özellikleri ile HTC U11 ve Samsung Galaxy S8 serisi farklı kitlelere hitap ediyor. Bununla birlikte, bu birinci sınıf akıllı telefonlar, aynı yetenekte birçok donanım özelliklerine sahip.

Gelin Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ı HTC U 11’in özellikleri ile bir karşılaştıralım.

Bu karşılaştırmada, daha küçük Galaxy S8'e daha büyük S8+'ı da dahil ediyoruz çünkü, boyut dışında tüm özellikleri aynı. İki modelin aynı özellikleri paylaştığı durumlarda, yalnızca Galaxy S8 görüntüsü eklenmiştir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda, Samsung Galaxy S8 serisinini, HTC’nin son model amiral gemisi HTC U 11 ile karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

Boyut

HTC U11, boyut açısından küçük Galaxy S8 ve daha büyük S8 + arasında kalıyor. Buna rağmen her ikisinden de daha geniş. Galaxy S8 serisi telefonlar, nispeten uzun ve dar olduğundan elde tutma konusunda daha iyi.