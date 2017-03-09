Galaxy S8 ve Galaxy S8+ onaylandı

Kilitsiz Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ABD'de FCC tarafından sertifikalandırıldı. SM-G950U, kilitsiz 5.8 inç Galaxy S8 iken, SM-G955U ise 6.2-inç Galaxy S8+'ın model numarası olarak kaydedildi. FCC belgeleri, kilitsiz modellerin dört büyük ABD operatörünün de desteklediğini ortaya koydu. Telefonların 29 Mart'ta New York City'de resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Satışın ise 28 Nisan'da gerçekleşeceği yönünde söylentiler dolaşıyor.

Son gelen bilgilere göre, Galaxy S8'in fiyatı 799 €, daha büyük ekrana sahip olan Galaxy S8+'ın fiyatı ise 899 € olacak. Görünüşe göre, Galaxy S8 serisi Galaxy S7'den daha pahalı bir fiyat ile gelecek.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+'nın beklenen özellikleri:

*Galaxy S8 - 5.8-inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

*Galaxy S8+ - 6.2 inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

*Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 GPU / Sekiz çekirdekli, Mali-G71 MP20 GPU'lu Exynos 9 Serisi 8895 işlemcili

*4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza

*Android 7.0 (Nougat)

*Çift SIM

*LED flaş, f/1,7 diyafram ile 12MP Çift Piksel arka kamera

*f/1,7 diyafram 8MP ön kamera

*3.5 mm kulaklık girişi

*Nabız ölçer, parmak izi sensörü, iris tarayıcı, barometre

*IP68 derece su ve toz direnci

*4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GLONASS, USB 2.0, NFC ile GPS

*Galaxy S8 Hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj özelliği ile 3000mAh pil

*Galaxy S8+ - Hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj ile 3500mAh pil

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