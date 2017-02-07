Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın tasarımı böyle olacak!

Sızıntı devi @onleaks, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sızıntılarından yola çıkarak ilk cihazların ilk render görüntülerini yayınladı. Parmak izi okuyucu sensörünün arka bölüme konumlandırıldığı ve çerçeve ekran oranı ile dikkat çeken Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus render görüntüleri, cihazların tasarımları hakkında detaylı bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Sızıntılara göre; Galaxy S8 modeli 5.7 inç büyüklüğünde ekran ile Galaxy S8 Plus modeli ise 6.2 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alması beklenen cihazların, RAM kapasitesi ile 4 GB veya 6 GB olacak.

3.5mm jack girişinden Galaxy S8 ile de vazgeçmeyi düşünmeyen Samsung, Note7'nin ilk başında yaptığı sıçramayı S8 modelleri ile yapabilir.

12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 arka ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelmesi beklenen Galaxy S8'de 3.250 mAh kapasiteli batarya, S8 Plus modelinde ise 3.750 mAh kapasiteli batarya olması bekleniyor.