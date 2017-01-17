Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın fiyatı ve boyutları belli oldu

Bu yıl en çok beklenen akıllı telefonlar arasında şüphesiz Samsung’un amiral gemisi telefonu Galaxy S8 ve diğer varyantı Galaxy S8 Plus yer alıyor. Son zamanlarda Galaxy S8 ile ilgili cihazın 3D görüntüleri ve gerçek bir prototip fotoğrafı da dahil olmak üzere bir sürü bilgi sızdırılmıştı. Ve bugün, Galaxy S8 ve S8 Plus modellerinin boyutlarının yanısıra, model numaraları da sızdırılmış durumda.

Sızıntıya göre, büyük ekranlı Galaxy S8 Plus'a SM-G955X (Çin'de SM-G9550) model numarası verilmiş ve 152.38 x 78.51 x 7.94mm ölçüleri ile geliyor. Bu ölçüler, telefonun geçen yılki amiral gemisi S7 Edge'den daha uzun ve daha geniş olduğunu gösteriyor. Galaxy S8 Plus'ın, standart S8'den daha geniş bir ekrana sahip olması bekleniyor. S8 Plus ekranının kavisli kısmı hesaba katılmıyor ve en az 6.3 inç ekranla birlikte gelecek. İnce çerçeve ve kavsli ekran telefonun ekran büyüklüğüne rağmen daha kompakt görünmesini sağlayacak.

Küçük standart Galaxy S8 gelince, SM-G950X (SM-G9600 Çin'de) model numarasını taşıyacak ve 140.14mm x 72.20 x 7.30mm ölçülerinde olacak. Bu ölçüler şaşırtıcı derecede standart Galaxy S7'den daha kısa ancak en azından daha geniş ve daha ince. Ayrıca standart Galaxy S8'de kavisli bir ekrana sahip olacağından şüphesiz yaklaşık 5.7 inç ile S7'den daha büyük bir ekran ile gelecek.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın 18 Nisan'da piyasaya çıkması bekleniyor. Son gelen iddialara göre Galaxy S8 modelleri 29 Mart tarihinde tanıtılacak ve nisan ayında 849 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.