Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın pili kesinleşti

Yeni bir rapora göre, Samsung’un önümüzdeki aylarda resmen ilan edeceği akıllı telefonu Galaxy S8 Plus, Galaxy Note 7 ile, aynı 3.500 mAh pil kapasitesine sahip olabilir.

Daha önce Güney Kore'den gelen spekülasyonlar, Galaxy S8 Plus'ın 3.750 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağını ve Galaxy S8'in ise 3.250 mAh seviyesinde olacağını iddia ediyordu.

Kore’de haber kanalına konuşan Samsung yetkilisi, Samsung’un yeni telefonların pil kapasiteleri ile ilgili olarak "nihai kararın" birçok testten sonra verildiğini belirtti.

Pil kapasiteleri cihazın fiziksel boyutlarıyla sınırlandı ve bu haber, Samsung'un S8 ve S8 Plus pil boyutlarının da tamamladığını gösteriyor. Rapora göre, piller Samsung SDI ve Samsung'un son zamanlarda ortaklık kurduğu bir Japon şirketi olan Murata Manufacturing tarafından üretilecek.

Bu noktada yaklaşmakta olan Galaxy S8 telefonları için 3000 mAh ve 3500 mAh piller ile geleceğini söyleyebiliriz.