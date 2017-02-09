Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın pili kesinleşti

Samsung, sıradaki amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın pili için kararını verdi.

09/02/2017 16:45

Yeni bir rapora göre, Samsung’un önümüzdeki aylarda resmen ilan edeceği akıllı telefonu Galaxy S8 Plus, Galaxy Note 7 ile,  aynı 3.500 mAh pil kapasitesine sahip olabilir.

Daha önce Güney Kore'den gelen spekülasyonlar, Galaxy S8 Plus'ın 3.750 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacağını ve Galaxy S8'in ise 3.250 mAh seviyesinde olacağını iddia ediyordu.

1485607503_galaxy-s8-press.png

Kore’de haber kanalına konuşan Samsung yetkilisi, Samsung’un yeni telefonların pil kapasiteleri ile ilgili olarak "nihai kararın" birçok testten sonra verildiğini belirtti.

Pil kapasiteleri cihazın fiziksel boyutlarıyla sınırlandı ve bu haber, Samsung'un S8 ve S8 Plus pil boyutlarının da tamamladığını gösteriyor. Rapora göre, piller Samsung SDI ve Samsung'un son zamanlarda ortaklık kurduğu bir Japon şirketi olan Murata Manufacturing tarafından üretilecek.

Bu noktada yaklaşmakta olan Galaxy S8 telefonları için 3000 mAh ve 3500 mAh piller ile geleceğini söyleyebiliriz. 

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER