Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın yeni görüntüleri geldi

Samsung’un Galaxy S8 modellerini tanıtımı yaklaştıkça, sızıntıları gelmeye devam ediyor. Şimdi de, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın boyutlarını gösteren şemaları sızdırıldı. Aşağıda göreceğiniz bu şemalar, Galaxy S8 ve S8 Plus modellerinin gerçek boyutlarını gösteriyor ve sızıntı kaynağının, telefonların fiziksel varlığını gören biri olduğu söyleniyor.

Şemalarda ekranların en-boy oranı yaklaşık 18.5:9 ve bu sayı, geçen hafta Evan Blass @evleaks kaynakları tarafından verilen ile aynı. Galaxy S8’in son zamanlarda sızdırılan görsellerinde bulunan kamera yanı parmak izi tarayıcı bu şemada da var. Parmak izi tarayıcının kameranın yan tarafında olması küçük elli kullanıcıların erişimi zor diye eleştirilmişti. Galaxy S7’de bulunan parmak izi tarayıcının elips şekli verilmiş bu butonun dokunmatik olduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte, Galaxy S8 ve S8 Plus'ın en büyük sürprizi, en azından Samsung standartları için şaşırtıcı ekran-vücut oranı diyebiliriz. Ana Ekran düğmesi kaldırılarak üst ve alt çerçeveler inceldi ve S7 veya S7 Edge’e göre daha büyük ekran panelleri sığdırıldı. Kaynak, Galaxy S8 ve S8 Plus’ın sırasıyla 5.8 inç ve 6.2 inç kavisli ekran boyutu söylentilerini teyit etti ama Galaxy S7 Edge’e göre eğriliğin daha az olduğunu belirtti.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda yayınlanan şema görüntüleri inceleyebilirsiniz.

Galaxy S8 Plus