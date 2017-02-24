Galaxy S8 ve Galaxy S8+ tanıtılmadan kılıfları tanıtıldı

Akıllı telefon aksesuarları üretiminde popüler olan Koreli şirket Patchworks, duyurusunun önümüzdeki ay yapılacak olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ akıllı telefonlar için ITG Level ve Flexguard adlı kılıf modellerini bugün açıkladı. ITG LEVEL kılıfı, çeşitli açılardaki 4 ft (1,2 m) yüksekliğinden düşmelere karşı telefonu koruma vaat ediyor ve telefonu korumak için ABD Askeri standart düşme testi gereksinimlerini karşılayabiliyor.

Flexguard kasasının köşeleri, en gelişmiş darbelere dayanıklı malzeme olarak kabul edilen PORON XRD Extreme Impact Absorber (ABD) tarafından korunuyor. Darbeye dayanıklı ve esnek Termal Poli-Üretan (TPU) malzemesi de darbe korumasını vaat ediyor.

ITG Level kılıfı, premium polikarbonat ve TPU'dan üretilmiş, basit ve daha ince tasarımı koruyarak daha iyi darbe emiciliği sağlayan çift katmanlı bir kılıf. İç kısmı alan başına minimum darbe enerjisi elde etmek için darbe enerjisini mümkün olduğunca yayacak şekilde yapılandırılmış. Darbeyi cihazınızdan uzaklaştıracak darbe emici bir hava cebi mevcut.

Her iki kılıfın yan tarafında, geliştirilmiş güvenli tutuş için kaymayan doku var. Her iki telefon için de Flexguard kılıfı Siyah renkte, ITG Level kılıfı Siyah ve Kırmızı renklerle geliyor. Patchworks, kılıfların Mart ayında hazır olacağını söyledi.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda kılıflara ait görselleri inceleyebilirsiniz.