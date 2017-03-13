Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın yeni gerçek görüntüleri

Samsung'un tanıtımı yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8'in şimdiye kadar oldukça fazla sızıntısı oldu. Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın yeni görüntüleri internette yerini aldı.

Galaxy S8’e ait en son sızıntı, her iki amiral gemisini de yan yana gösteren bir resim oldu. Bu resim, her iki telefonun ekran boyutları arasındaki en büyük farkı ortaya koyuyor.

Peki, her iki telefonun önünü kaplayan sensörlerin çokluğunun nedenini merak ediyor musunuz? Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinde yer alan sağdaki geniş sensör bir iris tarayıcıya ait. Bunun yanında küçük olan sensörün muhtemelen bir LED flaş olması bekleniyor. Ardından ortada yer alan kulaklık var. Sol tarafın yanında, yakınlık ve ortam ışığı algılayıcıları, ön kamera ve daha sonra bildirim LED'i bulunuyor. Bunlar üretim öncesi birimleri olduğu için nihai sürümde hepsi yer almayabilir.

İkinci resim Galaxy S8'i bir kılıf içinde gösteriyor. Bu birim siyah renkte olduğu için, önceki resimde gördüğümüz sensörlerin çok fazla görünür olmadığını görebilirsiniz. Her Zaman Açık Ekranı aktif ve tarih, pil seviyesi ve Play Store bildirimine benzeyen bilgileri gösteriyor.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+'nın beklenen özellikleri:

* Galaxy S8 - 5.8-inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

* Galaxy S8+ - 6.2 inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

* Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 GPU / Sekiz çekirdekli, Mali-G71 MP20 GPU'lu Exynos 9 Serisi 8895 işlemcili

* 4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza

* Android 7.0 (Nougat)

* Çift SIM

* LED flaş, f/1,7 diyafram ile 12MP Çift Piksel arka kamera

* f/1,7 diyafram 8MP ön kamera

* 3.5 mm kulaklık girişi

* Nabız ölçer, parmak izi sensörü, iris tarayıcı, barometre

* IP68 derece su ve toz direnci

* 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GLONASS, USB 2.0, NFC ile GPS

* Galaxy S8 Hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj özelliği ile 3000mAh pil

* Galaxy S8+ - Hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj ile 3500mAh pil