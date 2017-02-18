Galaxy S8 ve LG G6 beraber sızdırıldı

Popüler sızıntı kaynağı @evleaks, yayınladığı tweet ile yılın en çok merakla beklenen akıllı telefonları Samsung Galaxy S8 ve LG G6’yı kılıf içinde yayınladı. Galaxy S8’in parmak izi tarayıcısı, daha önceki sızıntı görsellerde gördüğümüz gibi kameranın hemen sağ tarafına yerleştirilmiş.

LG G6 da, daha önceki sızıntılarda olan tasarımın aynısı kılıf içinde aynı şekilde görülüyor. Çift kamera kurulumuna sahip telefonun çerçeveleri de oldukça ince görünüyor.

LG G6 bu ayın sonlarında düzenlenecek olan MWC 2017’de, Samsung Galaxy S8 ise söylentilere göre 29 Mart tarihinde resmen ilan edilecek.

Aşağıda yayınlanan görselleri inceleyebilirsiniz.