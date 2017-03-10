Galaxy S8 ve S8+ diğer telefonlara göre ne kadar büyük?

Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy S8 modellerinde oldukça etkileyivi ekran gövde oranı sunacak. Bu durumda telefonlar, büyük ekrana sahip olmasına rağmen aynı boyuta sahip diğer modellere göre daha kompakt bir görünüme sahip olacak.

Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi Galaxy S8, biraz daha uzun, ancak aynı ekran boyutu ile LG G6'ya göre oldukça dar bir tasarıma sahip olacak. LG'nin amiral gemisi zaten olabilecek en kompakt 5.7-inçlik ekrana sahip.

Galaxy S8+’nın 18:9 en boy oranı ile birlikte 6.2 inç ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Şemaya bakıldığında telefonun ekran boyutu daha büyük olmasına rağmen, iPhone 7 Plus ile aynı yükseklikte olduğu görülüyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8+, kavisli çerçevesiz ekranları ile daha çok ekran oranı sunacaklar.

Aşağıda, Galaxy S8 ve Galaxy S8+’nın diğer telefonlarla yapılmış boyut karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.

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