Galaxy S8 vs LG G6 düşme testi: Hangisi daha dayanıklı?

Belki de bu habere bir uyarı ile başlamalıyız. Bunun nedeni ise aşağıda izleyeceğiniz videoda piyasadaki en iyi Android akıllı telefonlardan ikisinin, yani Samsung Galaxy S8'i ve LG G6'yı nasıl kırıldığını gösteriyor olması. Yine de, fiziksel darbelerin ne kadarının üstesinden gelebileceği konusunda fikir sahibi olmak için gereken şey bu diyebiliriz.

G G6, ekranını ve kameralarını korumak için Gorilla Glass 3, arkanın geri kalanı için ise Gorilla Glass 5 tarafından korunuyor. Tüm kenarları sağlam bir metal çerçeveyle sarılmış durumda. Galaxy S8, ön ve arka yüzlerinde Gorilla Glass 5'i kullanıyor ancak daha fazlası muhteşem eğrileri nedeniyle açığa çıkıyor. Bununla birlikte, köşeler metal çerçeve ile iyi korunmuş görünür.

Aşağıda Galaxy S8 ve LG G6’nın düşürme testini izleyerek hangisinin daha sağlam olduğuna karar verebilirsiniz.

Eğer videoyu izlemek istemezseniz, aşağıda ve sonraki sayfalarda düşürme testine ait görüntüleri inceleyebilirsiniz.