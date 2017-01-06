Galaxy S8'de beklenen 8 özellik!

Samsung'un sıradaki amiral gemisi Galaxy S8 hangi özelliklerle gelecek? İşte beklenen 8 özellik!

06/01/2017 11:45

Samsung, merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonunu geliştirmeye devam ediyor. Şirketin Galaxy S8’i 26 Şubat 2017 tarihinde tanıtmasını bekliyorduk ancak test süresinin uzaması ve önemli yeniliklerden dolayı tanıtım zamanı ertelendi.

Samsung Galaxy S8 hakkında söylentiler uzun süredir geliyor ve telefon tanıtılana kadar da bu devam edecek gibi görünüyor. Ancak tanıtım yaklaştıkça telefon hakkında bilgiler netleşmeye başladı. Kenardan kenara çerçevesiz ekran, ekran içi parmak izi tarayıcısı ve çift kamera gibi birçok özellik söylentisi mevcut.

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Ayrıca Galaxy S8’in Galaxy S8 Edge veya Galaxy S8 Plus ile birlikte geleceği de iddia ediliyor. Bunların hepsi de kavisli ekrana sahip olacak ve düz ekranlı versiyonu olmayacak.

Galaxy S8 ile gelmesi beklenen özellikleri aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

Minimum çerçeve ile daha büyük ekranlar

Samsung'un bu sefer tasarım bölümünde ciddi şeyler yapması bekleniyor. Bazıları, telefonun tamamen çerçevesiz ekranı taşıdığını iddia ediyor ancak, bunun böyle olacağından tamamen emin değiliz.Samsung'un, çerçeveleri inceltmesi bekleniyor ancak, bu oran ne kadar olacak belli değil.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

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    • Galaxy S8'de beklenen 8 özellik!

      bu özellikler bazen abartılı olsada samsung şirketi neler yapabilecegini herkes biliyor. note 7 istisnai durum olsada piyasada note7 ozelliklerinde ve islevselliklerinde henüz cihaz cikmadi

      Misafir Bugün 12:19 Cuma (0) (0)
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    • Galaxy S8'de beklenen 8 özellik!

      phonearenadan çalıntı haber

      Misafir Bugün 12:12 Cuma (1) (0)
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