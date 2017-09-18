Galaxy S8'deki Bixby tuşu resmi olarak devre dışı bırakılabiliyor!

Samsung, Apple'ın sesli asistanı Siri'ye rakip olmak için Galaxy S8 modelinde Bixby'ye yer vermişti. Korece ve İngilizce dil seçeneklerini destekleyen ancak burada bile sorun yaşayan Bixby, Galaxy S8'in yan bölümünde yer alan tuş ile kullanılıyordu.

Bixby'yi kullanmak istemeyenler ise 3. parti uygulamalar ile sesli asistanı devre dışı bırakabiliyordu. Samsung, bugün yayınladığı güncelleme ile Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Note8 modellerinde Bixby tuşunu sistem ayarları üzerinden resmi olarak devre dışı bırakma özelliğini kullanıma sundu.

Bixby için yayınlanan güncelleme henüz kademeli olarak dağıtıma sunulduğunu belirtelim. Güncellemeyi; Ayarlar>Yazılım güncellemesi yolunu izleyerek denetleyebilirsiniz.