Galaxy S8'e benzeyen OnePlus 5T sızdırıldı

OnePlus bu sene bir telefon daha tanıtacak mı? Konuyla ilgili çelişkili raporlar bulunduğundan bu konuda emin olamayız. Bazıları, OnePlus'ın önümüzdeki yılın başlarında bir OnePlus 6 modeli piyasaya süreceğini söylüyor. Çünkü OnePlus 5T, cihazda yeni bir donanım olmadığı nedeniyle çok mantıklı gelmiyor.

Diğerleri ise bir OnePlus 5T telefonun bu sene başlatılacağını ve Galaxy S8 gibi tüm ekranlı bir tasarıma sahip olduğunu iddia ediyor. Ne yaparsanız yapın, açık olan bir şey varsa, şu anda OnePlus 5'i satın almayın!

SlashLeaks'de yayınlanan bir görselde, kavisli yan kenarlar ve minik, simetrik üst ve alt çerçeve ile komple bir ekran tasarımına sahip olduğunu gösteriyor.

OnePlus 5T gerçekse ve yukarıdaki telefona benziyor ise muhtemelen OnePlus 5 ile aynı donanıma sahip olacak. Çünkü bu model için daha iyi bir işlemci yok. Kısa süre içinde, OnePlus'ın 2017 için herhangi bir "T" planı olup olmadığını göreceğiz.