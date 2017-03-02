Galaxy S8'e her açıdan canlı bakın

Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+, 29 Mart'ta New York'ta düzenleencek olan etkinlik ile resmen ilan edilecek. Telefonlar 21 Nisan tarihinde de raflarda yerini alacak.

Samsung’un sıradaki amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+, tanıtılmadan sızıntı görseller gelmeye devam ediyor. Dün basın görselini gördüğümüz telefonun bugünde her açıdan fotoğrafları yayınlandı.

Görsellerde parmak izi tarayıcı, 3.5mm’lik kulaklık girişi ve Type-C bağlantı noktaları görünüyor. Ayrıca son söylentilere göre Galaxy S8'in özelliklerine bakacak olursak, Gorilla Glass ile korunan 1440 x 2560 çözünürlüklü 5.8 inçlik Super AMOLED ekranı olması bekleniyor. Pazarlara bağlı olarak sekiz çekirdekli CPU ve Adreno 540 GPU özellikli Snapdragon 835 yongaseti telefona güç verecek. 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı da olacak. Ek depolama alanı isteyenler 256GB kapasiteli microSD yuvasına sahip olabilirler. 12MP arka kamera ve 8MP ön kamera yer alacak telefonun 3000mAh bataryası olması bekleniyor.



Galaxy S8+ modelinde Gorilla Glass ile korunan 6.2 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekran olacak. Ekranın çözünürlüğü 1440 x 2560 ve daha büyük ekran için daha büyük 3500mAh bir pil ile gelmesi bekleniyor. Her iki modelde, parmak izi tarayıcı, iris tarayıcı ve toz ve su direnci için IP68 sertifikasyon derecesine sahip.

Sonraki sayfalarda yeni sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.