Galaxy S8'in basın görseli sızdırıldı

Samsung, birkaç gün önce MWC 2017'de bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun 29 Mart 2017'de şirketin Unpacked etkinliklerinin birinde açıklanacağını söyledi. Samsung telefonun adını vermedi ancak, bu telefonun Galaxy S8 modelleri olduğunu hepimiz biliyoruz.

Şimdiye kadar telefonun birçok görüntüsü sızdırıldı ve şimdi de Galaxy S8'i gösteren bir basın görseli yayınlandı. Bu görselin, Evan Blass (@evleaks) tarafından ortaya çıkarıldığından, Samsung'un telefon pazarında kullanacağı görüntülerden biri olması oldukça mümkün.

Samsung'un yeni nesil amiral gemisinin 5.8 inçlik bir sürümü ve Galaxy S8+ adında 6.2 inçlik bir sürümü olması bekleniyor. Görseldeki telefonun hangisi olduğu bilinmiyor ancak, boyut farkı dışında tamaemn birbirine benzeyecek olan telefonun her ikisi de olabilir.

Aşağıda da görebileceğiniz gibi, Samsung Galaxy S8 ekranı çoğu normal telefon ekranından daha uzun boylu, 18:9 (veya 2:1) en boy oranı bulunmaktadır. Açıkçası, Galaxy S8 ve LG G6 arasındaki en büyük fark, Samsung telefonun çift eğri bir ekrana sahip olması ve G6'nın ekranının tamamen düz olması.

Geçtiğimiz günlerde, hem Galaxy S8 hem de Galaxy S8+ için sızdırılmış özellikler gördük ve bunların çok güçlü akıllı telefonlar olacağı açıktır. Her iki cihazla ilgili tüm bilgileri kesin olarak sadece bir ay içinde Samsung resmi olarak duyurduktan sonra öğreneceğiz.