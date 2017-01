Galaxy S8'in bataryası belli oldu

Önümüzdeki aylarda resmen ilan edilecek olan Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’ın pil kapasiteleri Evan Blass tarafından, sırasıyla 3000 mAh ve 3500 mAh olacağı iddia edilmişti. Şimdiye kadar gelen bilgiler Galaxy S8 modellerinin 5.8 inç ve 6.2 inç ekrana sahip olacağı ancak, inceltilmiş üst ve alt çerçeveler sayesinde Galaxy S7 ve S7 Edge’e göre daha küçük yapıya sahip olacağı yönünde. Bu yüzden benzer pil kapasitesine sahip olabilir. Bununla birlikte yeni bir raporda, Samsung'un pil tedarikçisinin yol haritasında, benzer boyutlara sahip ancak 3250 mAh ve 3750 mAh kapasiteli piller olduğu ortaya çıktı.

Kaynak, bu iki ünitenin Galaxy S8 ve S8 Plus modellerinde olacağını iddia ederken, Samsung'un gerekirse, son anda kapasite gibi pil özelliklerinin her zaman değiştirebileceğini de sözlerine ekledi. Galaxy Note 7 patlamalarından sonra muhtemelen Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus pil yoğunluğu ile oldukça muhafazakar olacak.

Ayrıca, Galaxy S8 tasarruf sağlayan 10nm yonga seti ve umarız daha az güç tüketen ekran ile gelecek. Pil kapasitesini arttırmak yerine tasarruf sağlayan bileşenler kullanmak, pil ömrünü daha çok arttırabilir.