Galaxy S8'in çalışırken canlı görüntüsü sızdırıldı

Samsung Galaxy S8'de en son sızıntı, telefonun yalnızca alt yarısını gösteren canlı bir fotoğraf oldu. Bu fotoğrafta, ince çerçeveleri ile çift eğimli ekran görebiliriz. Telefonun alt kısmında 3,5 mm kulaklık girişi, Type-C USB portu ve bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Ayrıca, iki anten hattı da görebilirsiniz.



Samsung Galaxy S8'in 1440 x 2560 çözünürlüklü 5.8 inç Super AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazda ilk kullanılacak olan Snapdragon 835 yonga seti olacak. 4GB veya 6GB RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip olacak olan telefonun, 3000 mAh pil ile geleceği söyleniyor. Ayrıca diğer varyantı Samsung Galaxy S8 Plus'ın 6.2 inç ekran ve daha büyük 3500mAh pil ile gelmesi bekleniyor.



Barcelona’da düzenlenecek olan MWC 2017’de, Samsung’un düzenleyeceği etkinlikte Galaxy S8’in 60 saniyelik bir tanıtım videosunu yayınlayacağı da son gelen bilgiler içinde yer alıyordu. Telefonun 29 Mart'ta tanıtılacağı söyleniyor.