Galaxy S8'in ekran paneli sızdırıldı

Samsung’un Galaxy S8 modelleri önümüzdeki aylarda tanıtılacak ve telefonlarla ilgili sızıntı görseller gelmeye devam ediyor. Şimdi de Twitter üzerinden Galaxy S8 modellerine ait olduğu iddia edilen ekran panelleri yayınlandı.

Bu cam paneller üzerinde dikkat çeken ilk şey, çerçevede sensörler için daha fazla açıklıklar olmasıdır. Galaxy S7'den çok daha fazla delikler mevcut. Belki de bu ek açıklıklar her zamankinden daha fazla algılayıcıyı barındıracak. Aslında hatırlarsanız, Note 7 de iris tarayıcısını barındıracak ekstra açıklıklara sahipti.

Tweet atan sorumlu kişi, fotoğrafların kaynağının Çin'de bir ekran koruyucusu tedarikçisi olduğunu söylüyor. Kaynağının daha önce yanlış bilgi vermediğini iddia ediyor ancak, kaynağın % 100 meşru olduğunu da doğrulayamıyor.

Şimdiye dek söyleyebileceğimiz tek şey, Galaxy S8'in gerçekten ince çerçevelere sahip olacak olması. Galaxy S8’in, 29 Mart'ta ya da Nisan ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağı söyleniyor.