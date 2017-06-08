Galaxy S8'in en popüler 10 duvar kağıdı

Zedge'yi daha önce hiç duymadıysanız, büyük eksiklik demektir. Zedge Zil Sesleri ve Duvar Kağıtları, 4.6 yıldızlı bir derece ve 5 milyondan fazla yüklemeyle, çevrenizdeki en popüler özelleştirme uygulamalarından biri olmayı sürdürüyor. Uygulama, tonlarca bedava zil sesleri, duvar kağıtları ve daha fazlasına erişmenizi sağlıyor.

Android Authority, özelleştirilmiş koleksiyonlar sunmak için Zedge ile birlikte çalışarak, Zedge uygulamasını kullanarak Galaxy S8 kullanıcıları tarafından indirilen en popüler on duvar kağıdından oluşan bu koleksiyon yayınladı.

Zedge, Galaxy S8 kullanıcıları arasında hangi duvar kağıtlarının tercih edildiğini bulmak için veri mağazalarının derinlerine indi. Koleksiyona baktığımızda çok çeşitli bir grup var, ancak bunların ortak noktaları var. Bunlar, yüksek çözünürlüklü ve Galaxy S8 ve S8 Plus'ın sonsuzluk ekranında güzel görünüyor. Tabii ki burada bulunan duvar kağıdı sadece S8 ve S8 Plus'da değil, herhangi bir cihazda da kullanılabilir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu duvar kağıtlarını inceleyebilirsiniz. Büyük boyutları ve indirmek için resmin üstüne tıklayın.

