Galaxy S8'in gerçek altın rengi sızdırıldı

Samsung’un sıradaki amiral gemisi modeli Galaxy S8, önümüzdeki aylarda resmen ilan edilecek. Ancak, telefon tanıtılmadan sızıntıları devam ediyor. Şimdiye kadar, Galaxy S8’in kılıf, ekran koruyucu, cam panel gibi birçok sızıntı gördük. Yeni gelen görsel ise telefonun altın renkli versiyonunu gösteriyor.

Bu fotoğraf, yaklaşan Samsung Galaxy S8 için aksesuar üreten bir şirket tarafından gönderildi ve Galaxy S8 amiral gemisi akıllı telefonunun altın renkli modelini gösteriyor.

Bu görselin gerçek olduğunu kanıtlayan şey ise alt kısımda bulunan çerçeveye kazınmış Samsung logosu. Photoshop ile söylentilere dayalı bir Galaxy S8 hazırlamak zor değil ancak, bu görüntüde telefonun üzerine Samsung logosu yazılmamış kazınmış. Bu da gerçek olma ihtimalini gösteriyor.

Parlak altın gövde, kavisli ekrana uyacak şekilde kavisli ve Samsung Galaxy S8'in ekran kartı simgelerinden S8'in NFC özellikli olduğunu görebiliyoruz.

Dilerseniz, Galaxy S8'in sızdırılan son görsellerini sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.