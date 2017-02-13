Galaxy S8'in ilk hedefi 17 milyon!

Samsung’un, gelecekteki Galaxy S8 ve S8+ telefon modellerine olan ilginin nasıl olacağını beklemeden, Galaxy S8 üretimini Galaxy S7 modellerine göre yüzde 40 arttırdığı bildirildi. Galaxy S7 ilk etapta 12 milyon adet üretilerek piyasaya sürülmüştü. Samsung, Galaxy S8 modellerinin çok satacağına o kadar güveniyor ki. Bu rakamı 17 milyon adede çıkardı.

Şirketin tahmincilerinin toplam satış hedefi 60 milyon Galaxy S8 birimi olarak belirtiyorlar. Kaynağa göre Samsung, 10 milyon adet Galaxy S8 için, 6 milyon adet ise Galaxy S8+ için OLED ekran paneli hazırlıyor.

Bilindiği gibi Samsung, Apple’ın bu yıl tanıtacağı iPhone 8 modeli içinde OLED ekran üretecek. Bakalım Galaxy S8 satışları şirketin beklentilerini karşılayacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Sizce Galaxy S8 o kadar satar mı?

Aşağıda ve sonraki sayfalarda, Galaxy S8'in nasıl olacağını gösteren render tasarımı inceleyebilirsiniz.