Galaxy S8'in iris tarayıcısı çok yavaş

Görünen o ki Samsung, Galaxy S8'in uzun süredir söylenti özellikleri arasında yer alan iris tarayıcı ile ilgili bazı problemler yaşıyor. Yeni yayınlanan bir rapora göre şirket, hız ve güvenilirlik kaygılarından dolayı en yeni amiral gemisine iris tarama özelliği yerine, yüz tanımayı eklemeyi seçti.

Bu bilgiyi, isimsiz bir Samsung yetkilisinin, Korea Economic Daily gazetesine doğrudan verdiği söyleniyor. Bilgiyi sızdıran kişi, iris taramasının güvenilirlik bakımından yetersiz olduğuna söylerken, yüz tarama uygulamasının 0.01 saniyeden daha az bir sürede işe yaradığını iddia ediyor. Prototiplerin şu anda test edildiği de söyleniyor ancak, iris tarama teknolojisinin tamamen kaldırılacağı, yüz tanıma amacıyla yeniden oluşturulup oluşturulmayacağı veya her ikisinde de kullanılacağı belli değil.

Söz konusu hareketin, tanıtımı yaklaşan iPhone 8'in, yüz tarama özelliğine karşı yapılabileceği de söyleniyor. Apple ve Samsung, akıllı telefon yarışında tarihsel olarak rakiplerdi ancak, kısa süre önce Apple ile Samsung, en yeni iPhone amiral gemisinin OLED ekranını üretmek için bir anlaşma imzaladı.

Bununla birlikte, Android'de yüz kilidini açmak için Akıllı Kilit işlevselliğinin bir parçası olarak dahili bir seçeneğinin zaten mevcut olduğunu belirtmek gerekir. Samsung, Galaxy S7 ve S7 Edge'de bulunmayan bu özelliği, daha az performans gösteren iris tarayıcısına alternatif olarak tercih etmiş olabilir. Google'ın yüz tanıma teknolojisi özel bir donanıma ihtiyaç duymadığı için kolay bir seçim olacak çünkü sadece ön kamerayı kullanıyor. Bununla birlikte Samsung, geçmişteki mevcut Android işlevlerine kendi alternatiflerini sunması ile bilinir ve bu konuda nasıl bir teknoloji sunacağını şimdilik sadece bekleyip göreceğiz.