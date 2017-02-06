Galaxy S8'in kamera örnekleri sızdırıldı

Samsung, sıradaki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8’i açıklamadan sızıntılar gelmeye devam ediyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın, 29 Mart tarihinde resmen tanıtılması bekleniyor. Şimdiye kadar, telefonun teknik özellikleri ve görselleri sızdırılmıştı. Şimdi de Galaxy S8 ile çekildiği iddia edilen kamera örnekleri yayınlandı.

Galaxy S8 ile çekildiği iddia edilen kamera örnekleri oldukça çarpıcı ve bu kamera örneklerinden birinde Bokeh efektini açıkça görebilirsiniz. Samsung, en iyi akıllı telefon kamerasını oluşturarak Google Pixel’in 89 olan DxOMark skorunu yenmek için çalışıyor olabilir. Ne kadar başarılı olacak henüz bilmiyoruz. Ancak, bu sızdırılan örnekler Galaxy S8'den geliyorsa, cihaz üzerinde kesinlikle harika bir kamera olabilir.

Söylentilere göre Galaxy S8, Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 4 GB RAM ve en az 64 GB genişletilebilir depolama alanı ile güçlendirilmiş olacak. 5.8 inç / 6.2 inç ekrana sahip olacağı söylenen telefonun, 5.8 inçlik varyant 3000 mAh batarya ile desteklenirken, daha büyük 6.2 inçlik varyant 3500 mAh batarya ile gelecek.

Aşağıda Galaxy S8'e ait olduğu iddia edilen kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.