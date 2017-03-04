Galaxy S8'in ön siparişe sunulacağı tarih belli oldu

Samsung Electronics'in yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8'in ön siparişlerinin 10 Nisan'dan itibaren başlaması bekleniyor.

Samsung, 29 Mart'ta New York ve Londra'da düzenleyeceği Unpacked etkinliği ile yeni telefonu Galaxy S8’i resmen ilan edecek. Söylentilere göre şirket, 21 Nisan tarihinde de dünya çapında Galaxy S8’i satışa sunacak.

Samsung, piyasaların çoğunda aynı anda cihaz satmaya hazırlanarak gerçek anlamda global bir Galaxy S8 lansmanı için hazırlanıyor. Bu rapor, Samsung'un Mart ayında 4.7 milyon Galaxy S8 serisi telefon ve Nisan ayında 7.8 milyon telefon üreteceğini söylüyor. Bu rakama göre Samsung, 29 Mart tanıtım etkinliğinden kısa bir süre sonra satışa çıkacak olan Galaxy S8'in ilk ayına toplam 12.5 milyon adet hazırlıyor.

Galaxy S8 ileGalax S8 Plus’ın oranı hakkında bir ayrıntı bulunmuyor. Yukarıdaki rakamlar, resmi rakamlardan ziyade Koreli medya raporlarından elde edilen bir tahmindir, bu nedenle bir kesinlik teşkil etmiyor.

Ayrıca son söylentilere göre Galaxy S8'in özelliklerine bakacak olursak, Gorilla Glass ile korunan 1440 x 2560 çözünürlüklü 5.8 inçlik Super AMOLED ekranı olması bekleniyor. Pazarlara bağlı olarak sekiz çekirdekli CPU ve Adreno 540 GPU özellikli Snapdragon 835 yongaseti telefona güç verecek. 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı da olacak. Ek depolama alanı isteyenler 256GB kapasiteli microSD yuvasına sahip olabilirler. 12MP arka kamera ve 8MP ön kamera yer alacak telefonun 3000mAh bataryası olması bekleniyor.



Galaxy S8+ modelinde Gorilla Glass ile korunan 6.2 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekran olacak. Ekranın çözünürlüğü 1440 x 2560 ve daha büyük ekran için daha büyük 3500mAh bir pil ile gelmesi bekleniyor. Her iki modelde, parmak izi tarayıcı, iris tarayıcı ve toz ve su direnci için IP68 sertifikasyon derecesine sahip.

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