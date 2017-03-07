Galaxy S8'in satışı ertelendi

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+'nın beklenen satış tarihi 21 Nisan’a kadar gün sayıyorsanız, sayınıza yedi gün daha eklemeniz gerekiyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından gönderilen bir tweet'e göre Samsung, yeni amiral gemisi telefonlarının çıkış tarihini tam bir hafta erteledi. Bu bilgiye göre yeni Galaxy S8 modelleri 28 Nisan tarihinde satışa sunulacak.

Samsung, geçtiğimiz MWC'de bir video yayınlayarak bu yıl 29 Mart'ta Galaxy S8 lansmanını gerçekleşeceğini açıkladı. 21 Nisan'da satışa sunulacağı bir süredir söyleniyordu.

Peki gecikmeye ne sebep oldu? Evan Blass'ın daha sonra attığı bir tweet'e göre gecikmenin nedeni hem Samsung'un 10nm Qualcomm Snapdragon 835 hem de Samsung Exynos 8895 yongasetlerinin üretimi ile düşük verim sağlaması olabilir.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+'nın beklenen özellikleri:

*Galaxy S8 - 5.8-inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

*Galaxy S8+ - 6.2 inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

*Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 GPU / Sekiz çekirdekli, Mali-G71 MP20 GPU'lu Exynos 9 Serisi 8895 işlemcili

*4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza

*Android 7.0 (Nougat)

*Çift SIM

*LED flaş, f/1,7 diyafram ile 12MP Çift Piksel arka kamera

*f/1,7 diyafram 8MP ön kamera

*3.5 mm kulaklık girişi

*Nabız ölçer, parmak izi sensörü, iris tarayıcı, barometre

*IP68 derece su ve toz direnci

*4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GLONASS, USB 2.0, NFC ile GPS

*Galaxy S8 Hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj özelliği ile 3000mAh pil

*Galaxy S8+ - Hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj ile 3500mAh pil

Aşağda ve sonraki sayfalarda son sızdırılan Galaxy S8 görsellerini inceleyebililirsiniz.



