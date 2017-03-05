Galaxy S8'in video görüntüsü sızdırıldı

Samsung Galaxy S8’e ait sızıntı görseller ve bilgiler gelmeye devam ederken, şimdi de telefonu elik bir video yayınlandı. Videoda Galaxy S8’in şık tasarımını görebiliyorsunuz.

Videoya geçmeden önce Galaxy S8’in hangi özelliklerle geleceğine bir bakalım:

Galaxy S8'in özelliklerine bakacak olursak, Gorilla Glass ile korunan 1440 x 2560 çözünürlüklü 5.8 inçlik Super AMOLED ekranı olması bekleniyor. Pazarlara bağlı olarak sekiz çekirdekli CPU ve Adreno 540 GPU özellikli Snapdragon 835 yongaseti telefona güç verecek. 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı da olacak. Ek depolama alanı isteyenler 256GB kapasiteli microSD yuvasına sahip olabilirler. 12MP arka kamera ve 8MP ön kamera yer alacak telefonun 3000mAh bataryası olması bekleniyor.





Galaxy S8+ modelinde Gorilla Glass ile korunan 6.2 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekran olacak. Ekranın çözünürlüğü 1440 x 2560 ve daha büyük ekran için daha büyük 3500mAh bir pil ile gelmesi bekleniyor. Her iki modelde, parmak izi tarayıcı, iris tarayıcı ve toz ve su direnci için IP68 sertifikasyon derecesine sahip.

Aşağıda videoyu izleyebilirsiniz.