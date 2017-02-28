Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın yeni video ve görselleri sızdırıldı

Teknoloji dünyasının çoğu şu anda Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'ni izlemekle meşgul olmakla birlikte, diğer haberleri de kaçırmadı. Dün Samsung'un basın toplantısında sadece Galaxy S8 ve S8+'ın tanıtılacağı tarih bize gösterildi. Ancak, yeni sızıntılar tanıtımı yaklaşan cihazlarda neler olabileceğini bize gösteriyor.
Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinin çalışır halde göründüğü videonun ardından, telefona ait yeni video ve fotoğraflar yayınlandı.
Aşağıda ve sonraki sayfalarda yeni yayınlanan video ile birlikte, sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR
modelerin hiç birinde çift kamera yok galiba.
Ayfona gecmis olsun takoz gibi gezer artik
sıfır beden tipsiz mankenlere dönmüş