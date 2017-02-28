Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın yeni video ve görselleri sızdırıldı

Samsung'un önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın yeni fotoğrafları ve videosu yayınlandı.

28/02/2017 08:40

Teknoloji dünyasının çoğu şu anda Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'ni izlemekle meşgul olmakla birlikte, diğer haberleri de kaçırmadı. Dün Samsung'un basın toplantısında sadece Galaxy S8 ve S8+'ın tanıtılacağı tarih bize gösterildi. Ancak, yeni sızıntılar tanıtımı yaklaşan cihazlarda neler olabileceğini bize gösteriyor.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinin çalışır halde göründüğü videonun ardından, telefona ait yeni video ve fotoğraflar yayınlandı.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda yeni yayınlanan video ile birlikte, sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

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    • Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın yeni video ve görselleri sızdırıldı

      modelerin hiç birinde çift kamera yok galiba.

      Misafir Bugün 09:53 Salı (0) (0)
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    • Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın yeni video ve görselleri sızdırıldı

      Ayfona gecmis olsun takoz gibi gezer artik

      Misafir Bugün 09:15 Salı (0) (0)
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    • Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın yeni video ve görselleri sızdırıldı

      sıfır beden tipsiz mankenlere dönmüş

      Misafir Bugün 08:53 Salı (0) (0)
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