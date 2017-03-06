Galaxy S8'in yeni fotoğrafları yayınlandı

Haftaya Galaxy S8’in yeni sızıntı görüntülerini görmeden mi başladınız? Bu alışılmadık bir durum olacağı için en yeni Galaxy S8 sızıntı görsellerini haberimizde bulabilirsiniz.

Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8 için gün geçmiyor ki bir sızıntı görmeyelim. Dün video görüntüsü sızdırılan telefonun bugün de telefonu açıkça gösteren yeni fotoğrafları yayınlandı.

Fotoğraflara geçmeden Galaxy S8 ve Galaxy S8+'nın beklenen özelliklerine bir göz atalım:

*Galaxy S8 - 5.8-inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

*Galaxy S8+ - 6.2 inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED basınca duyarlı ekran

*Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 GPU / Sekiz çekirdekli, Mali-G71 MP20 GPU'lu Exynos 9 Serisi 8895 işlemcili

*4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza

*Android 7.0 (Nougat)

*Çift SIM

*LED flaş, f/1,7 diyafram ile 12MP Çift Piksel arka kamera

*f/1,7 diyafram 8MP ön kamera

*3.5 mm kulaklık girişi

*Nabız ölçer, parmak izi sensörü, iris tarayıcı, barometre

*IP68 derece su ve toz direnci

*4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, GLONASS, USB 2.0, NFC ile GPS

*Galaxy S8 Hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj özelliği ile 3000mAh pil

*Galaxy S8+ - Hem kablolu hem de kablosuz (WPC ve PMA) şarjda hızlı şarj ile 3500mAh pil

Samsung Galaxy Unpacked 2017, 29 Mart 2017'de New York'ta saat 11.00'de (DTM 09:30) gerçekleşecek. Daha önce söylentiler, her iki telefonun da 21 Nisan'da satışa çıkacağı yönündeydi. Kore'den gelen yeni bir rapor, telefonların 10 Nisan'da ön sipariş sunulacağını söylüyor.

Aşağda ve sonraki sayfalarda yeni sızdırılan görselleri inceleyebililirsiniz.