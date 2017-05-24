Galaxy S9 hakkında ilk bilgiler geldi!

Kore medyasından The Bell, Galaxy S8 halefi Galaxy S9'un Star kod adı altında Samsung tarafından geliştirilmeye başlandığını belirtti. Muhtemelen Galaxy S9 Plus olan daha büyük bir ekran model ise Star 2 kod adını taşıyor. Bunun yanı sıra, raporda Galaxy S9 ile ilgili iki yeni bilgi yer alıyor.

Öncelikle, Galaxy S9'un selefi Galaxy S8 ile benzer görüntüleme teknolojisine sahip olduğu söyleniyor. Dolayısıyla, uzun süredir söylenilen katlanabilir telefon Galaxy S9 ile gelmeyecek. Aksine Galaxy S9 ile Infinity Display tasarımı biraz daha geliştirilecek.

İkinci olarak Samsung'un bileşen üretimini hızlandırdığı ve Galaxy S9'un üretimine bu yıl içerisinde başlanacağı aktarılan raporlarda yer alıyor. Samsung ve Qualcomm işbirliği ile üretilecek olan 7nm süreci ile geliştirilen işlemcinin Galaxy S9'da yer alması bekleniyor.

7nm teknolojisi sayesinde daha az pil tüketimi sağlanacak ve performansta yaklaşık olarak %15'lik bir artış sağlanacak. Henüz Galaxy S9 hakkında konuşmak için erken. Ancak Samsung'un Galaxy S8 ile başlattığı tasarımı önümüzdeki yılda da devam ettireceğini sadece kamerası ve işlemcisi geliştirilmiş bir Galaxy S9 ile karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.