Galaxy S9 için Snapdragon 845 siparişi verildi!

Samsung ile Qualcomm geçtiğimiz yıl Snapdragon 835 yonga setini birlikte geliştirmişti. Bu işbirliğinden dolayı Snapdragon 835'li telefonlar tanıtılmış ama Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinin satışa sunulmasından sonra satışa sunulabilmişti. 2018'de de buna benzer bir durum ile karşılaşabiliriz.

Gelen raporlara göre; Samsung 2018 yılı amiral gemisi modeli olacak olan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için Qualcomm ile yine işbirliği yaptı. Samsung'un bu işbirliğinden dolayı Snapdragon 845 yonga setinin ilk partilerini satın aldığı da iddia ediliyor.

Muhtemelen iki firma arasında yine bir anlaşma olacak ve Snapdragon 845'li telefonlar için yine Samsung'u bekleyeceğiz.

Samsung'un, neden tüm dünyada daha performanslı olan Exynos işlemcilerini tercih etmediği bilinmiyor. Exynos ve Snapdragon şeklinde iki farklı varyasyonun çıkmasındaki en büyük nedenin, Exynos yonga setlerinin üretimindeki yavaşlık olduğu söyleniyor. Bakalım ilerleyen yıllarda Samsung da Apple gibi sadece kendi işlemcisinin olduğu telefonlar üretecek mi?