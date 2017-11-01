Galaxy S9 ile gelecek 9 yeni özellik

Dumanın olduğu yerde ateşte vardır ve yakında çıkacak olan Galaxy S9 hakkında bilgiler çoktan gelmeye başladı. Samsung'un iPhone X'in geniş pazar mevcudiyeti ile mücadele edebilmek için Galaxy S9’u oldukça etkileyici özelliklerle tanıtması bekleniyor.

Samsung'un bu yıl Infinity Display tasarımıyla gelen amiral gemileri göz önüne alındığında, gözle görülür bir değişim beklenmemekle birlikte, dedikodu değirmenine göre kaputun altında büyük değişiklikler olacak.

Dolayısıyla, yakında çıkacak Galaxy S9'un yeni özellikleriyle ilgili inandırıcı söylentilerin yanı sıra mantıklı iddialarda yer alıyor. Galaxy S9 ile birlikte geleceği söylenen bu özellikleri aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

Çift kamera

Popüler analist Ming-Chi Kuo'nun neredeyse tüm tahminleri gerçek oluyor. Galaxy S9’daki çift kamera, S hattındaki ilk çift kamera telefonu olmasının yanı sıra, Samsung'un yeni ve güncellenmiş özelliklere sahip yeni 24 MP ve 12 MP kamera sensörlerini duyurmasından bu yana büyük bir şey. Düşük ışık hassasiyeti geliştirildi ve Samsung'un yeni sensörü, aynen Pixel 2 XL'de olduğu gibi Dual Pixel odaklama teknolojisini portreler için de kullanıyor.