Galaxy S9'un RAM miktarı testlerde ortaya çıktı

Daha önceki raporlara göre yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S9 ikilisinin geçmiş yıllara göre her zamankinden daha erken duyurulması bekleniyor. Samsung’un sıradaki amiral gemilerini tanıtmasına kısa bir süre kaldı ve bu nedenle Galaxy S9’un test sitelerinde görünmesi şaşırtıcı değil.

Şu anda, SM-G965 model numarasıyla gizemli bir Samsung akıllı telefonu, Geekbench'te ortaya çıktı ve temel özelliklerinden bazıları ortaya çıkmaya başladı. Şimdiye kadar öğrendiklerimize göre, model numarası SM-G965'in yaklaşmakta olan Galaxy S9+ olduğuna inanılıyor. Öte yandan Galaxy S9’un diğer versiyonun SM-G950 model numarası ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Geekbench listesinde görüldüğü gibi, Samsung, Galaxy S9+'da yakın zamanda duyurulan Samsung'un en yeni Exynos 9810 yonga setini kullanacak. Bununla birlikte, kötü haber cihazın 4GB RAM ile gelecek olmasıdır. Her ne kadar 4GB RAM'in çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli olduğunu kabul etmekle birlikte, piyasadaki OnePlus 5T benzeri 6GB RAM'a sahip amiral gemisi cihazlarının sayısının artması göz önüne alırsak, Galaxy S9’un daha fazla RAM ile gelmesi kesinlikle daha iyi olacaktır.