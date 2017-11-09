Galaxy S9'a ait yeni bilgiler geldi

Samsung Galaxy S9, Ocak ayı başında tanıtılacak ve Şubat ayından itibaren piyasaya çıkacak. Weibo üzerinden genellikle güvenilir bilgiler sızdırmasıyla bilinen @IceUniverse, Samsung'un bu erken tanıtım tarihini karşılamak için Galaxy S9 seri üretimine Aralık ayında başlayacaklarını açıkladı.

Üretim başladıktan sonra, Samsung, ABD versiyonları için Snapdragon 845 işlemcinin ilk partisini kullanacak ve dünyanın geri kalanı için kendi Exynos 9810 yonga setlerini tedarik edecek.

Galaxy S9 muhtemelen selefi ile aynı ekran boyutlarına sahip olacak. Patentlere dayalı bazı spekülasyonlar, ekranın üstten ve alttan daha az olacağını gösteriyor.

Ice tarafından daha önce yayınlanan bir yazıya göre, S9 3.5mm kulaklık girişi tutacak. Galaxy Note8'in kabul etmesinden sonra bu, kolay bir tahmin olsa da bir çift kamera da olacak.