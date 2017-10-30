Galaxy S9'un en yeni özellikleri arkasında olacak!

Asya'dan son söylentilere göre, Koreli üreticininsıradaki amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy S9’un arka paneli mevcut üst modelden oldukça farklı olacak.

Samsung’a yakın bir kaynak, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus akıllı telefonların benzer bir çift arka kamera olacağını ancak, gövdenin Samsung Galaxy Note 8’e benzeyeceğini söyledi.

Ana yeniliklerden biri, Galaxy S8'in kullanıcı şikayetleri üzerine kamera altına yerleştirilebilen ve dairesel bir şekle sahip olabilen parmak izi sensörü olacak.

Değişiklik, akıllı telefonun arkasına daha zarif bir görünüm vermek için iki flaş LED'inden ve kalp atış hızı sensöründen oluşan sistem olabilir.

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’ın bahar aylarında, belki de Mobil Dünya Kongresi 2018'de başlatılacak ve Nisan ayında piyasaya sürülecek.