Galaxy S9'un işlemcisi hakkında ilk bilgi geldi

Bildiğiniz gibi Samsung, akıllı telefonlarında kullandığı mobil çipleri kendi üretiyor. Şirket, çip minyatürleştirme sürecinde bir sonraki aşamaya hazırlanıyor. Kasım ayında 10nm sürecinde çip üreten Samsung, 14nm sürecini ise orta sınıf akıllı telefonlarda kullanmaya başladı.

Samsung, şimdi de çip üretiminde bir sonraki büyük adımı planlıyor. 7NM üretim sürecine geçiş! Samsung’un LSI Bölümü müdürü, 7 nanometre sürecinde, EUV avantajlarını (aşırı ultraviyole pozlama donanımı) en üst düzeye çıkartılacak ve performans ve güç tüketimi açısından rekabet gücünü güvenceye alacak".

7nm üretimi 2018 yılının başında hazır olacak ve böylece yeni çip gelecek yıl Galaxy S amiral gemisi için zamanında hazır olacaktır. Yani Galaxy S9’da bu çip kullanılacak.

TSMC, 2018'de 7nm işlemine geçmeyi planlıyor ve testin bu yılın 2. çeyreğinde başlaması bekleniyor. Her şey planlanırsa, TSMC 2018'de Apple'ın iPhone modellerinin yanı sıra diğer akıllı telefonlarda yüksek kaliteli ve enerji açısından verimli cipleri sunmaya hazır olacak.