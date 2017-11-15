Galaxy S9'un mini versiyonu geliyor

Popüler sızıntı kaynağı, geçtiğimiz günlerde, Samsung'un tam ekran tasarımı olan 4 inç'lik premium bir akıllı telefon üzerinde çalışabileceğini iddia etmişti. Yeni gelen bilgiler, Güney Koreli şirketin Galaxy S9 Mini akıllı telefon üzerinde çalışıyor olup, 4 inç Infinity Ekran ile gelebileceğini gösteriyor.

Samsung, Şubat 2018'de Galaxy S9 ve S9 Plus'ı piyasaya tanıtacağı yönünde söylentilere yol açmıştı. Şirketin Galaxy S9 Mini'yi yukarıda sözü edilen telefonların yanında tanıtması muhtemel.

Samsung’un Galaxy S7 ve Galaxy S8'in daha küçük sürümlerini çıkaracağı yönünde de söylentiler olmuştu ancak, hiçbir zaman piyasaya sürülmedi. Dolayısıyla, Samsung'un bir Galaxy S9 Mini akıllı telefonu serbest bırakıp bırakmayacağı da kesin görünmüyor.

Apple'ın önümüzdeki yıl başında 4 inçlik iPhone SE 2'yi piyasaya çıkarma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla, Galaxy S9 Mini geleceği söylenen iPhone SE 2 için çok güçlü bir rakip olabilir. İddia edilen Galaxy S9 Mini'nin özellikleri hakkında ayrıntılı çok fazla bilgi mevcut değil. Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi geleceği söylenen akıllı telefon 18.5: 9 Infinity Ekran içerebilir ve Galaxy S9 ve S9+'da mevcut olan benzer donanıma sahip olabilir.

Eğer Galaxy S9 Mini gerçekten varsa, önümüzdeki haftalarda sızdırılmış bilgileri emleye başlayacaktır.