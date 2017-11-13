Galaxy S9'un parmak izi tarayıcısının yeri belli oldu

Samsung’un bu yılki en iyi akıllı telefonları resmen tanıtıldı ve gözler, önümüzdeki yılın başlarında tanıtılacak olan Galaxy S9'a çevrildi. Galaxy S9 çok fazla değişiklik sunmayacak ancak, Note 8'in izinden gidebileceği ve dikey veya yatay çift kamera kurulumu ile geleceği söyleniyor.

Bu bilgisayar destekli tasarım şemaları güvenecek olursak eğer Samsung, çift kamera için dikey yerleşimi seçmiş görünüyor. Parmak izi tarayıcı kameranın hemen altında ve bu şekilde oldukça harika ve ortada duruyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Galaxy S9’un CAD çizimlerinin yer aldığı görselleri inceleyebilirsiniz.