Galaxy serisi ses deneyimine AKG teknolojisi

Ses konusunda yapılan bu iş birliğinin ilk aşaması olarak, Samsung Galaxy Tab S3, AKG tarafından ayarlanmış dört stereo ses hoparlörleriyle sunulacak. Galaxy Tab S3, Premium 4K video oynatımı ve canlı renklere sahip Super AMOLED ekran ile sinema benzeri bir deneyimi yaşatırken, AKG ile ses performansını zenginleştirerek home theatre deneyimini mobil boyutta sunacak. Tabletin AKG tarafından desteklenen hoparlörleri, dinleyicilere ilham veren akustik bir deneyimle birlikte dağılmayan saf sesler üretecek. Hoparlörler ayrıca, en iyi kalitede ses sunmak için cihazın yatay veya dikey modda olup olmadığına göre otomatik olarak kendini ayarlayacak.

Samsung ve AKG ilerleyen dönemde, AKG'nin üstün dinleme deneyimini Samsung Galaxy akıllı telefonlara getirerek iş birliğini genişletecek. Galaxy akıllı telefonkullanıcıları, telefonlarıyla birlikte ürün kutusunda sunulacak olan ve AKG tarafından geliştirilmiş kulaklıklarla temiz ve doğal seslerin keyfini çıkaracaklar.

Profesyonel müzisyen ve DJ’lerin tercihi

AKG by HARMAN markası, bir mühendis ve fizikçi tarafından, yaratıcığı ifade eden bir katalizör olarak saf stüdyo sesi yaratma fikriyle kuruldu. 1000'in üzerinde patente ve 300'ün üzerinde icada sahip inovasyon mirası taşıyan AKG mikrofonları ve kulaklıkları, 70 yıldan beri elektro akustik alanında dünyanın en saygın müzisyen, yapımcı ve DJ’leri tarafından kullanılıyor. AKG, 70 yıldan uzun süredir profesyonel müzisyenler için Grammy® Ödüllü referans ses sunuyor.