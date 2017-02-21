Galaxy Tab S3 kameralara poz verdi

MWC'de Samsung'dan yeni bir amiral gemisi tanıtmasını zaten beklemiyoruz ancak, büyük bir ihtimalle etkileyici bir tablet tanıtacak. Yeni gelen bilgilere göre, Samsung Galaxy Tab S3 Barcelona’da düzenlenecek olan etkinlikte resmen ilan edilecek. Ancak, şu ana kadar cihazın herhangi bir fotoğrafı sızdırılmamıştı.



Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu sayesinde artık tableti görebilirsiniz. Galaxy Tab S3, CCAH17LP0380T2 model numarası ile sertifikasını aldı ve bazı fotoğraflar düzenleyici kurum tarafından sızdırıldı.

Fotoğraflara bakarark değerlendirilecek olursak, Galaxy Tab S3 şık bir cam ve metal tasarıma sahip olacak. Ayrıca kullanıcılar, cihazın boyutuyla eşleşen cam tasarımı nedeniyle kırılmayı kolaylaştıracağından, düşürmemek için sıkı bir şekilde tutmak zorunda kalacaklar.





Tabletin 9.7 inçlik 1536 x 2048 piksel çözünürlüklü ekran ve Snapdragon 820 işlemci ile birlikte sunulması bekleniyor. Bellek departmanında 4 GB RAM ve 64 GB dahili bellek bekleniyor. Arkasında 12 MP'lik bir kamera ve 5 MP'lik bir ön kamera olacağı söyleniyor.