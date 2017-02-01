Galaxy Tab S3 özellikleri ile sızdı!

Samsung, MWC 2017 etkinliğinde tanıtacağı yeni tableti için bugün bir duyuru yayınladı. Galaxy Tab S3 ismini taşıyacak olan bu yeni tabletin duyurusu ile birlikte özellikleri de sızdı. Görünüşe göre Samsung, tablet sektöründe tahtı Apple'ın iPad'inden alacağa benziyor. Peki, Galaxy Tab S3 özellikleri neler?

Galaxy Tab S3 özellikleri

Sızıntılara göre Galaxy Tab S3; Qualcomm'un Snapdragon 820 yonga seti veya Samsung Exynos 7420 yonga seti, 9.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekran, 4 GB RAM, parmak izi okuyucusu ve USB Type-C bağlantı noktası ile gelecek. Samsung Galaxy Tab 3, kutusundan Android 7.0 Nougat sürümü ile çıkacak.

Tablet sektöründe uzun bir süredir güçlü model ile karşımıza çıkmayan Samsung, bu sessizliğini Galaxy Tab 3 ile bozacak. Cihazın özelliklerine baktığımızda piyasada iPad'den sonraki en güçlü cihazın Galaxy Tab 3 olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

MWC 2017'de Galaxy S8 modelini tanıtmayacak olan Samsung, bu eksikliğini 26 Şubat'ta Galaxy Tab S3'ü tanıtarak kapatacağa benziyor.