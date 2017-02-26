Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book tanıtıldı!

Samsung, MWC 2017 etkinliğinde Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book modellerini duyurdu. Galaxy Tab S3, 9,7 inçlik Super AMOLED ekrana sahip. Galaxy Book ise 10,6 inç TFT LCD ve 12 inç Super AMOLED versiyonlarıyla sunuluyor.

Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book modellerinin özellikleri aşağıda yer alıyor. Ayrıca bu modellerin yanında, geliştirilmiş S-Pen, HDR ve yeni Samsung Flow teknolojileri de tanıtıldı.

Galaxy Tab S3 Galaxy Book 10.6 Galaxy Book 12 EKRAN 9.7” Super AMOLED QXGA (2048x1536) 10.6" TFT FHD (1920x1280) 12" Super AMOLED FHD (2160x1440) YONGA SETİ Qualcomm Snapdragon 820 Quad Core 2.15GHz + 1.6GHz 7th Gen Intel Core m3 işlemci, Dual Core 2.6GHz 7th Gen Intel Core i5 işlemci, Dual Core 3.1GHz LTE DESTEĞİ LTE Cat.6 (300Mbps) LTE Cat.6 (300Mbps) LTE Cat.6 (300Mbps) HAFIZA 4GB + 32GB microSD 256GB’a kadar 4GB + 64GB/128GB eMMC microSD 256GB’a kadar 4GB+128GB SSD / 8GB+256GB SSD microSD 256GB’a kadar KAMERA 13MP AF + 5.0MP, Flash 5MP FF 13MP AF + 5MP BAĞLANTI USB 3.1(Type-C) USB 3.1(Type-C), Micro SD USB 3.1(Type-C) x 2ports, Micro SD SENSÖRLER İvme Ölçer, Hall Sensörü, RGB Sensörü, Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Geometrik Sensör İvme Ölçer, Hall Sensörü, Işık Sensörü İvme Ölçer, Hall Sensörü, Işık Sensörü BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE GPS GPS + GLONASS, BEIDOU, GALILEO GPS + GLONASS GPS + GLONASS ÖLÇÜLER 237.3 x 169.0 x 6.0mm 429g(Wi-Fi) / 434g(LTE) 261.2 x 179.1 x 8.9 mm, 640g(Wi-Fi) / 650g(LTE) 291.3x199.8x7.4mm, 754g(Wi-Fi / LTE) PİL 6,000mAh, Hızlı Şarj 30.4W / up to 10hrs, Hızlı Şarj 39.04W / up to 10.5hrs, Hızlı Şarj İŞLETİM SİSTEMİ Android 7.0 Windows 10 Windows 10 SAMSUNG UYGULAMALARI Samsung Smart Switch, Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow VİDEO Recording: 4K (3840x2160) @ 30fps Playback: 4K (3840x2160) @ 60fps Recording: FHD(1920X1080) @30fps Playback: 4K(3840X2160) @30fps Recording: FHD(1920X1080) @30fps Playback: 4K(3840X2160) @60fps

Geliştirilmiş S Pen: 9 mm kalınlığa sahip S Pen, gerçek bir kalem hissi veriyor. Doğal bir yazı deneyimi için S Pen'in 0,7mm'lik ucu küçültülerek basınca duyarlılığı artırıldı. S Pen ayrıca, hızlı not almak için Screen Off Memo, kolay düzenleme için PDF Annotation ve profesyonel düzeyde çizim için Gelişmiş Çizim Araçları gibi kullanışlı özellikler içeriyor.

HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Video İçeriği: Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, gerçeğe yakın renkler ve canlı dijital içerikle HDR (10 bit renge sahip) videoları destekliyor.

Samsung Flow: Samsung Flow kullanıcılar ister akıllı telefon ister tablet kullansın, önemli bir mesajın kaçırılmaması için ileti bildirimlerini senkronize ediyor. Bu özellik, hareket halindeyken kesintisiz bir çalışma sağlıyor. Ayrıca, güvenli bir giriş için Samsung Flow, oturum açarken biyometrik kimlik doğrulama kullanıyor ve dokümanları mobil cihazdan tablete aktarmak için uyumlu cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurabiliyor.

Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, Samsung'un otomatik odaklama özellikli 13 megapiksel ana kamera ve yüksek kaliteli fotoğraflar için 5 megapiksel ön kamera içeren yenilikçi Galaxy teknolojisinin mirasını sürdürüyor. Tabletler aynı zamanda genişletilebilir depolama ve hızlı şarj özellikleri ile gücü daha verimli kullanıyor.

Galaxy Tab S3, 12 saate kadar ve Galaxy Book (12 inç’lik modeli) ise maksimum 10,5 saat video oynatmayı mümkün kılıyor. Her iki cihaz da ayrı şarj veya eşleştirme gerektirmeyen Pogo klavyelerini destekliyor.