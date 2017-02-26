Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book tanıtıldı!

Samsung, MWC 2017 etkinliğinde Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book modelini tanıttı. İşte Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book modellerinin detayları.

26/02/2017 23:00

Samsung, MWC 2017 etkinliğinde Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book modellerini duyurdu. Galaxy Tab S3, 9,7 inçlik Super AMOLED ekrana sahip. Galaxy Book ise 10,6 inç TFT LCD ve 12 inç Super AMOLED versiyonlarıyla sunuluyor.

Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book modellerinin özellikleri aşağıda yer alıyor. Ayrıca bu modellerin yanında, geliştirilmiş S-Pen, HDR ve yeni Samsung Flow teknolojileri de tanıtıldı.

 

Galaxy Tab S3

Galaxy Book 10.6

 Galaxy Book 12

EKRAN

9.7” Super AMOLED QXGA (2048x1536)

10.6" TFT FHD (1920x1280)

12" Super AMOLED FHD (2160x1440)

 

YONGA SETİ

Qualcomm Snapdragon 820

Quad Core 2.15GHz + 1.6GHz

7th Gen Intel Core m3 işlemci, Dual Core 2.6GHz

7th Gen Intel Core i5 işlemci, Dual Core 3.1GHz

 

LTE DESTEĞİ

LTE Cat.6 (300Mbps)

LTE Cat.6 (300Mbps)

LTE Cat.6 (300Mbps)

 

HAFIZA

4GB + 32GB

microSD 256GB’a kadar

4GB + 64GB/128GB eMMC

microSD 256GB’a kadar

4GB+128GB SSD

/ 8GB+256GB SSD

microSD 256GB’a kadar

 

KAMERA

13MP AF + 5.0MP, Flash

5MP FF

13MP AF + 5MP

 

BAĞLANTI

USB 3.1(Type-C)

USB 3.1(Type-C),

Micro SD

USB 3.1(Type-C) x 2ports,

Micro SD

 

SENSÖRLER

İvme Ölçer, Hall Sensörü, RGB Sensörü, Parmak İzi Sensörü, Jiroskop, Geometrik Sensör

İvme Ölçer, Hall Sensörü, Işık Sensörü

İvme Ölçer, Hall Sensörü, Işık Sensörü

 

BAĞLANTI

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth 4.1 BLE

 

GPS

GPS + GLONASS, BEIDOU, GALILEO

GPS + GLONASS

GPS + GLONASS

 

ÖLÇÜLER

237.3 x 169.0 x 6.0mm 429g(Wi-Fi) / 434g(LTE)

261.2 x 179.1 x 8.9 mm, 

640g(Wi-Fi) / 650g(LTE)

291.3x199.8x7.4mm,

754g(Wi-Fi / LTE)

 

PİL

6,000mAh,

Hızlı Şarj

30.4W / up to 10hrs,

Hızlı Şarj

39.04W / up to 10.5hrs,

Hızlı Şarj

 

İŞLETİM SİSTEMİ

Android 7.0

Windows 10

Windows 10

 

SAMSUNG UYGULAMALARI

Samsung Smart Switch, Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow

Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow

Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow

 

VİDEO

Recording: 4K (3840x2160) @ 30fps

Playback: 4K (3840x2160) @ 60fps

Recording: FHD(1920X1080) @30fps

Playback: 4K(3840X2160) @30fps

Recording: FHD(1920X1080) @30fps

Playback: 4K(3840X2160) @60fps

Geliştirilmiş S Pen: 9 mm kalınlığa sahip S Pen, gerçek bir kalem hissi veriyor. Doğal bir yazı deneyimi için S Pen'in 0,7mm'lik ucu küçültülerek basınca duyarlılığı artırıldı. S Pen ayrıca, hızlı not almak için Screen Off Memo, kolay düzenleme için PDF Annotation ve profesyonel düzeyde çizim için Gelişmiş Çizim Araçları gibi kullanışlı özellikler içeriyor.

HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Video İçeriği: Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, gerçeğe yakın renkler ve canlı dijital içerikle HDR (10 bit renge sahip) videoları destekliyor.

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Samsung Flow: Samsung Flow kullanıcılar ister akıllı telefon ister tablet kullansın, önemli bir mesajın kaçırılmaması için ileti bildirimlerini senkronize ediyor. Bu özellik, hareket halindeyken kesintisiz bir çalışma sağlıyor. Ayrıca, güvenli bir giriş için Samsung Flow, oturum açarken biyometrik kimlik doğrulama kullanıyor ve dokümanları mobil cihazdan tablete aktarmak için uyumlu cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurabiliyor.

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Galaxy Tab S3 ve 12 inç Galaxy Book, Samsung'un otomatik odaklama özellikli 13 megapiksel ana kamera ve yüksek kaliteli fotoğraflar için 5 megapiksel ön kamera içeren yenilikçi Galaxy teknolojisinin mirasını sürdürüyor. Tabletler aynı zamanda genişletilebilir depolama ve hızlı şarj özellikleri ile gücü daha verimli kullanıyor.

Galaxy Tab S3, 12 saate kadar ve Galaxy Book (12 inç’lik modeli) ise maksimum 10,5 saat video oynatmayı mümkün kılıyor. Her iki cihaz da ayrı şarj veya eşleştirme gerektirmeyen Pogo klavyelerini destekliyor.

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    Yazar: Ender Öztürk

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