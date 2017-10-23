Game of Thrones: Conquest mobil oyunu çıktı!

Son yıllarda dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones, bu kez mobil oyun platformunda boy göstermeye hazırlanıyor. Warner Bros. tarafından geliştirilen oyun, bugün itibarıyla resmi olarak Android ve iOS platformları için dünya genelinde indirmeye sunulmuş durumda.

Ancak Game of Thrones hayranları, karşılaştıkları oyundan pek de memnun değiller. Çünkü oyunun oynanışına ve içeriğine baktığımız zaman, sanki Warner Bros. yeni bir şeyler yapmaya üşenmiş de, Game of War’u kopyalamış gibi bir izlenim ediniyoruz. Oyunun oynanışı, görevlerin yapılışı ve diğer pek çok şey, oyunun orijinal bir görünüme sahip olmasından ziyade, Game of War’a gelmiş bir Game of Thrones yaması gibi duruyor.

Üstelik oyunun yapımcılığını hem bütçe bağlamında, hem de mobil oyun sektöründeki tecrübesi bağlamında Warner Bros. gibi bir firmanın üstlenmiş oluşu, beklentiyi yükseltmiş olsa da, oyun neredeyse hiç beğenilmedi. Oyuncuların, Game of Thrones: Conquest hakkında yaptıkları eleştirilerin başında ise oyun içi satın almalar vb. para harcamanız gereken şeyler konusunda oyunun epey aç gözlü olduğu geliyor.

Android için.

iOS için.