Game of Thrones filmindeki 150.966 ölümün tamamını gösteren video!

TV'de en popüler gösterilerden biri olan Game of Thrones, içerdiği fazla şiddet nedeniyle birçok kez tartışmalara konu olmuştu. Filmde, popüler karakterlerden isimsiz köylülere kadar oyuncular olan Game of Thrones'da hiç kimse kesinlikle güvende değil.

Bunun ışığında, YouTube kanalı Leon Andrew Razon Compilations kısa süre önce serinin kuruluşundan bu yana gördüğü her ekrandaki ölümü vurgulayan bir video derlemesini bir araya getirdi. İşleri ilginç bir adım daha ileriye götüren video, gösterinin gördüğü tüm ölümlerin bir kaydını da gösteriyor. Elde edilen rakam oldukça şaşırtıcı: 150.966 kesin ölüm. Ancak, bu rakamın hayvanları içermediğine dikkat edin.

Ne olursa olsun, bu video derlemesinin bir araya getirilmesi oldukça uzun sürmüş olmalı ve aşağıdaki bitmiş sonuca bakabilirsiniz.